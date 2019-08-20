“Час обирати журналістські стандарти”: у Харкові відбудеться Донбас Медіа Форум 2019

Донбас Медіа Форум 2019 (DMF) відбудеться 5-6 вересня в Харкові під гаслом “Час обирати журналістські стандарти”.

Про це повідомляє Донецький інститут інформації, який проводить захід вже п’ятий рік поспіль.

У цьому році Форум поставив перед собою завдання знизити рівень маніпулятивності ЗМІ, посприяти зменшенню вразливості аудиторій до маніпуляцій з боку певних політичних сил та непрофесійних журналістів, стимулювати виваженість виборчих рішень, особливо у східних та південних областях країни.

“Обережності вимагає інформаційна політика ЗМІ у регіонах, де відбувається збройний конфлікт. Там залишилося мало справжніх незалежних редакцій, здатних доносити об’єктивну інформацію. В подібних умовах рівень довіри до українських медіа на Донбасі знижується”, - зауважив голова оргкомітету Форуму, голова правління Донецького інституту інформації Олексій Мацука.

На Форумі планується провести панельні дискусії на такі теми: “Медіа як інструмент для маніпуляції суспільною думкою під час виборчої турбулентності. Як цьому протистояти”, “Соціальні мережі як середовище для розквіту популізму та інструмент для маніпуляції суспільною думкою”, “Організована та усвідомлена редакційна діяльність як чинник проти маніпуляцій в медіа”.

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Цьогорічний DMF у Харкові буде поєднанням дискусій та навчання, які є частинами трьох загальних напрямків: контент, дистрибуція, менеджмент. Разом з чітким соціально-політичним напрямком, який задекларували організатори, цьогорічний форум буде більш практичним та повчальним. Багато уваги, сподіваються організатори, буде приділено прикладним речам у вигляді майстер-класів, обміну досвідом, дискусіям.

Детальніше з інформацією про форум можна ознайомитися на сайті.

Донбас Медіа Форум ініційований місцевими журналістами в 2015 році та впроваджується громадською організацією “Донецький інститут інформації”. Форум підтримують Представництво ЄС в Україні, Посольство США, Internews Network, Програма ООН із відновлення та розбудови миру (UN RPP), спільно імплементована ПРООН, ООН Жінки, UNFPA та ФАО, Посольство Нідерландів в Україні.