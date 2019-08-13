Вода на понад половині пляжів Одеси не відповідає нормі

"У зонах рекреації морського водокористування на пляжах Білгород-Дністровського, Татарбунарського, Овідіопольського, Лиманського районів та міста Одеси досліджено 92 проби морської води на санітарно-мікробіологічні показники і 4 проби на санітарно-хімічні показники. Не відповідають гігієнічним вимогам по санітарно-мікробіологічних показниках проби морської води, відібрані на пляжах 10, 13, 16 станцій Великого Фонтану, «Аркадія» і «Відрада», - зазначили фахівці МОЗ .

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Зазначається також, що досліджені 6 проб води поверхневих водойм 1 категорії стандартні.