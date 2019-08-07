Зубко: 52% бюджету України знаходиться на місцевому рівні

В Україні 52 відсотки від приблизно 1,2 трильйона гривень загального консолідованого бюджету знаходяться на місцевому рівні.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив віцепрем'єр-міністр України, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

«Коли ми кажемо, що передали на місця фінанси, то це означає, що 52 відсотки від приблизно 1,2 трильйона гривень загального консолідованого бюджету в Україні знаходяться саме на місцевому рівні», - сказав віцепрем’єр.

Зубко пояснив, що це - «їхні власні доходи, які становитимуть у цьому році 290 млрд, плюс – ті трансферти від держави, які йдуть на медицину, на освіту. Ось – загальні цифри й загальні цілі».

За його словами, на сьогодні вже 4 тис. 277 місцевих рад об'єдналися у 924 громади, “і це дозволяє нам казати, що вже приблизно 40 відсотків від цих 10 тисяч (громад, що були в Україні станом на 2014 рік – ред.) об’єднали. Уже в цьому році ми повинні завершити розробку перспективних планів і показати, яка буде країна після того, як об’єднаються всі громади».

Він повідомив, що на сьогодні у 924 об’єднаних громадах проживає приблизно 11 млн осіб. “Якщо взяти об’єднані громади і міста, де діє одна система управління, тобто є міський голова, діє виконком, є рада, то у нас вже в цих містах обласного значення і об’єднаних громадах проживає 67 відсотків мешканців України. Це приблизно 37 мільйонів наших громадян», - зазначив Зубко.

На запитання про загальну кількість громад, які буде створено в Україні в рамках реформи децентралізації, Зубко повідомив: «Якщо брати найбільш оптимістичний сценарій, коли всі громади спроможні, то це приблизно 1400 громад. Якщо взяти той перспективний план, який ми маємо на сьогодні, то там приблизно 1540-1550 громад – вони трошки дрібніші, але це той перспективний план, який нам показують сьогодні області».

«І, в принципі, щодо об’єднання ми проходимо безповоротну точку. І окрім того, що об’єднуються громади, до міст обласного значення приєднується навколишня сільська територія, навколишні громади – вже десь близько 40 міст облзначення приєднали до себе сільські території», - підкреслив Зубко.