Зеленський їде на Львівщину

Президент Володимир Зеленський має намір у суботу відвідати з робочою поїздкою Львівщину, де проведе нараду з розвитку медичного туризму.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"3 серпня Президент України Володимир Зеленський здійснить робочу поїздку до Львівської області. Глава держави візьме участь у нараді щодо розвитку медичного туризму в Україні", - йдеться у повідомленні.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Зеленського чекають у готелі Rixos у Трускавці.

З понеділка цього тижня у Трускавці проходить навчання для обраних депутатів від "Слуги народу".

Фото: president.gov.ua