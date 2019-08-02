Зеленський на Прикарпатті: Де знайти кошти для зруйнованих мостів?

Нарада просто неба на березі річки Чечва

Нарада за участі президента Володимира Зеленського щодо ремонту зруйнованого моста у селі Довге-Калуське мала розпочатися близько 14-ї години. Втім, люди чекали на президента зранку.

Сюди з’їхались не лише з сіл Пійло та Довге-Калуське, а з усього Калуського району. Хто зміг, приїхав автомобілем, але більшість усе ж добиралися велосипедами. Малих дітей селяни несли на руках та везли у візочках. Старші діти увесь час бігали по руїнах мосту, а потім, очевидно, не встоявши довго на спеці, таки шубовснули у річку Чечва, котра якраз і зруйнувала міст під час повені у 2018 році.

ХАЙ БАЧИТЬ, ЩО ОДЯГАЄМОСЯ ПО-МОДНОМУ

«Ми чекаємо на Зеленського тут від ранку. Корови нині ні в кого не доєні», – зізнається чоловік із села Пійло, який не хоче називати свого імені.

Робота біля хати, кажуть селяни, теж нікого сьогодні не береться.

«Ні, я таки піду і перевдягнусь. Президента треба зустрічати урочисто. Одягну вишивану сорочку і сердак», – каже старенька жінка, що теж приїхала ровером, щоб побачити президента.

«Не треба», – зупиняє її сусідка.

«Нехай Зеленський бачить, що ми всі тут одягаємось по-модньому», – додає.

«Ми від президента чекаємо покращення. Нам і міст треба, а ще – дитячий садок. Фундамент для його будівництва залили, ще коли мій внук народився, а тепер він до 5-го класу ходить, а садочка немає», – розповідає Світлана з села Пійла і додає, що фотографуватись із Зеленським не хоче, лише б його побачити.

«Нічого мене не питайте, бо я біжу зірву для президента червоні гладіолуси. То як без квітів можна зустрічати президента?», – бідкається жінка, яку теж журналісти хотіли запитати – що вона очікує від нової влади.

Очевидно, не встигла, бо Володимир Зеленський таки залишився без гладіолусів.

НА ПРИКАРПАТТІ 80% МОСТІВ – У НЕНАЛЕЖНОМУ СТАНІ

Нараду просто неба Зеленському довелось розпочати за допомогою охорони. Люди намагалися бодай краєчком ока його побачити. Чи вдалося комусь зробити з ним селфі, не відомо. Натовп проводжав президента просто до інформаційного стенду, де почалась робоча частина візиту. В основному президент слухав доповідь новопризначеного голови Івано-Франківської ОДА Дениса Шмигаля та віцепрем’єра, міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадія Зубка.

Учасники наради зазначили, що в Івано-Франківській області є близько 50 зруйнованих мостів, а на їх відновлення необхідно майже 217 млн грн. Президенту показали карту і перелік усіх пошкоджених мостів.

У своїй доповіді Шмигаль наголосив, що на Прикарпатті є 1200 мостів, але 800 перебувають у підпорядкуванні місцевої влади, з яких 80% – у неналежному стані.

«Що нам треба зробити, аби повернути їм належний стан?» – запитує президент.

«Нам треба з наступного року, в бюджеті України окремим рядком скерувати кошти як субвенцію на відновлення мостів Івано-Франківщини. Орієнтовно, це 630 млн грн», – відповідає Шмигаль і додає, що це велика сума, але вона «кардинально розв’яже ситуацію».

«На першочергові заходи ліквідації наслідків повені 2019 року, в тому числі й на ремонт цього мосту, уряд скерував 63 млн грн», – доповнює хтось із посадовців.

МІСТ ВІДНОВЛЯТЬ ДУЖЕ ШВИДКО

Після нетривалих доповідей, які не всі могли почути, бо люди дуже шумно чекали на селфі з президентом, глава держави звернувся до журналістів. Мовляв, чи будуть у них запитання.

«То коли ж розпочнеться ремонт цього мосту? Та чи вже скерували на це 20 мільйонів гривень, які необхідні на відновлення?» – запитую у президента.

«Найперше, кошторис цього мосту складає не 20, а 25 млн грн. Чому досі не ведуться роботи? Не знаю, бо наша команда торік ще не працювала. Зараз знайшли ці гроші. 14 серпня відкриється можливість отримати 25 млн грн і до кінця року, як щойно запевнив мене новопризначений голова облдержадміністрації, відбудують цей міст. Це дуже швидко», – констатує президент.

«Так, рішення Кабміну очікуємо 14 серпня і щойно виділять 25 млн грн – розпочинаємо необхідні роботи. Погодні умови дозволяють вести будівництво і завершити все до кінця року. Кошти отримаємо для подолання наслідків повені, відповідно до указу президента», – підтримує розмову голова Івано-Франківської ОДА Денис Шмигаль.

Фото: Пресслужба Президента

«З резервного фонду виділяємо 25 млн саме на цей міст», – запевняє Геннадій Зубко.

ДОПОМОГА УРЯДУ – СУТТЄВА

«Якщо уряд скерує тих 60 млн грн, що обіцяє, то ця допомога буде для області суттєвою. А питання з цим мостом дозволить просто закрити», – зазначає перший заступник голови Івано-Франківської обласної ради Василь Гладій, який теж брав участь у нараді за участю президента.

У розмові з Укрінформом Василь Гладій запевняє, що з обласного бюджету на повеневі наслідки вже скерували 20 млн грн. Каже, дали те, що могли. Тобто, рятувалися самотужки.

«З резервного фонду ми скерували біля 4 млн грн, ще 14 млн грн – з екологічного фонду обласного бюджету. Звичайно, цього недостатньо, бо збитки від повеней, які нарахували в ОДА, складають 100 млн грн», – зазначає Василь Гладій і додає, що з 2008 року в області є кілька десятків зруйнованих і недобудованих мостів. І проблема – в тому, що коли до них не братися, то все перетвориться в руїни.

Відтак, нарада за участю президента у селі Довге-Калуське завершилась – і глава держави з охороною прямує до гелікоптера. Людей просять відійти. Мотори вертольота створюють неймовірний шум, піднімається вітер і пил, люди вдивляються у небо, туди, де зникає борт із президентом. Селяни шукають свої велосипеди, прямують до автобусів та автомобілів.

Відомо, що 2 серпня Президент України Володимир Зеленський перебував із робочою поїздкою в Івано-Франківській області. Вранці він провів нараду щодо розвитку Івано-Франківського аеропорту, потім представив нового голову облдержадміністрації Дениса Шмигаля і провів ще одну нараду – щодо ремонту мостів у селі Довге-Калуське.

Ірина Дружук, Івано-Франківськ

Фото Юрія Рильчука