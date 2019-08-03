На Одещині затримали шахрая-іноземця, якого шукав Інтерпол
"Працівники Департаменту карного розшуку Нацполіції спільно з працівниками управління карного розшуку поліції Одещини провели оперативно-розшукові заходи та встановили місце перебування розшукуваного. Наразі затриманий доставлений до Київського відділу поліції. Вирішується питання щодо тимчасового арешту. Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у себе на батьківщині 57-річний чоловік упродовж двох років вчиняв шахрайські дії, правоохоронні органи сусідньої держави розпочали відносно нього кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу – шахрайство та ухилення від сплати податків.
У січні цього року чоловіка було оголошено в міжнародний розшук.
Фото: www.npu.gov.ua