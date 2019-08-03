На Одещині затримали шахрая-іноземця, якого шукав Інтерпол

На Одещині затримали шахрая-іноземця, якого шукав Інтерпол

Укрінформ
Поліція затримала на Одещині іноземця, якого за шахрайські дії, здійснені на батьківщині, розшукує Інтерпол.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Працівники Департаменту карного розшуку Нацполіції спільно з працівниками управління карного розшуку поліції Одещини провели оперативно-розшукові заходи та встановили місце перебування розшукуваного. Наразі затриманий доставлений до Київського відділу поліції. Вирішується питання щодо тимчасового арешту. Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у себе на батьківщині 57-річний чоловік упродовж двох років вчиняв шахрайські дії, правоохоронні органи сусідньої держави розпочали відносно нього кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу – шахрайство та ухилення від сплати податків.

У січні цього року чоловіка було оголошено в міжнародний розшук.

Фото: www.npu.gov.ua

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