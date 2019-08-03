В Одесі п'яний чоловік кинув з вікна багатоповерхівки гранату

У Київському районі Одеси п'яний чоловік кинув з вікна багатоповерхівки гранату, на щастя, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

Зазначається, що отримавши повідомлення про те, що місцевий житель з вікна будинку кинув гранату, слідчо-оперативна група негайно виїхала на місце.

"Під час огляду місця події вилучено металеві предмети, зовні схожі на корпус гранати РГД-5, та запал. Поліцією встановлено особу, причетну до вказаного правопорушення", - йдеться у повідомленні.

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Попередньо встановлено, що 47-річний нетверезий мешканець багатоповерхівки з хуліганських спонукань із вікна квартири на дев’ятому поверсі кинув вказаний предмет. Завдяки щасливому випадку, вибух не відбувся і ніхто не постраждав.

Під час огляду оселі чоловіка поліцією вилучено ще декілька предметів, схожих на гранати.

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За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Триває слідство.