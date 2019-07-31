У трьох вишах Житомира шукають вибухівку

«До поліції надійшли повідомлення від адміністрацій двох вищих навчальних закладів обласного центру про отримання електронних листів із сповіщенням про закладення у приміщеннях ВНЗ вибухівки. Згодом аналогічне повідомлення надійшло зі ще одного університету», - зазначили у поліції.

Наразі поліцейські обмежили доступ до потенційно небезпечних територій та провели евакуацію людей з приміщень вишів.

Фахівці вибухотехнічної та кінологічної служб ГУНП проводять ретельний огляд навколишніх територій і приміщень.

Правоохоронці також вживають заходів щодо встановлення авторів анонімних повідомлень.

Загалом, у липні це вже вчетверте поліція перевіряє повідомлення про замінування вишів Житомира. У минулі рази вибухівки не виявили.