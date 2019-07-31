У трьох вишах Житомира шукають вибухівку
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.
«До поліції надійшли повідомлення від адміністрацій двох вищих навчальних закладів обласного центру про отримання електронних листів із сповіщенням про закладення у приміщеннях ВНЗ вибухівки. Згодом аналогічне повідомлення надійшло зі ще одного університету», - зазначили у поліції.
Наразі поліцейські обмежили доступ до потенційно небезпечних територій та провели евакуацію людей з приміщень вишів.
Фахівці вибухотехнічної та кінологічної служб ГУНП проводять ретельний огляд навколишніх територій і приміщень.
Правоохоронці також вживають заходів щодо встановлення авторів анонімних повідомлень.
Загалом, у липні це вже вчетверте поліція перевіряє повідомлення про замінування вишів Житомира. У минулі рази вибухівки не виявили.