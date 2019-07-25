На Київщині дівчина підірвалася на гранаті
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.
"Вибух стався у селі Крюківщина. Його було чути на території житлового масиву «Європейське місто», і вже буквально за кілька хвилин місцеві жителі побачили закривавлену, ледь живу дівчину. Одразу викликали швидку допомогу", - йдеться у повідомленні.
На місце події прибула слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Встановлено, що посеред поля на відстані десяти метрів від житлових будинків здетонувала граната.
"Дівчина постраждала від осколків, а потім уся закривавлена дісталася до найближчих багатоповерхівок та попросила допомогти їй. Потерпілу з пораненнями спини госпіталізували до найближчої клініки", - поінформували у поліції.
За попередньою інформацією, дівчина намагалася закопати гранату у полі. Правоохоронці з’ясовують усі деталі інциденту.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Слідство триває.
Фото: kv.npu.gov.ua