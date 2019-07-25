У Києво-Святошинському районі, що на Київщині, дівчина підірвалася на гранаті, її госпіталізували.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

"Вибух стався у селі Крюківщина. Його було чути на території житлового масиву «Європейське місто», і вже буквально за кілька хвилин місцеві жителі побачили закривавлену, ледь живу дівчину. Одразу викликали швидку допомогу", - йдеться у повідомленні.

На місце події прибула слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Встановлено, що посеред поля на відстані десяти метрів від житлових будинків здетонувала граната.

"Дівчина постраждала від осколків, а потім уся закривавлена дісталася до найближчих багатоповерхівок та попросила допомогти їй. Потерпілу з пораненнями спини госпіталізували до найближчої клініки", - поінформували у поліції.

За попередньою інформацією, дівчина намагалася закопати гранату у полі. Правоохоронці з’ясовують усі деталі інциденту.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Слідство триває.

Фото: kv.npu.gov.ua