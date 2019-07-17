На ЧАЕС розпочав роботу завод із переробки радіоактивних відходів

На промисловому майданчику Чорнобильської АЕС розпочав роботу завод з переробки рідких радіоактивних відходів (РАВ).

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства з управління Зоною відчуження (ДАЗВ) у Facebook.

"На ЧАЕС розпочав роботу завод з переробки рідких РАВ. За перший тиждень експлуатації заводу з переробки рідких радіоактивних відходів, що розташований на промисловому майданчику ДСП «Чорнобильська АЕС», було успішно перероблено 2755 кг рідких радіоактивних відходів (кубового залишку)", - йдеться у повідомленні.

У процесі переробки рідкі відходи проходять декілька стадій і у результаті шляхом цементування перетворюються на тверді радіоактивні відходи, які є більш безпечною формою зберігання та захоронення РАВ. Зараз 34 упаковки, що утворилися в результаті переробки, розташовані у залі витримки на промисловому майданчику ЧАЕС. Після витримки і проведення радіаційного контролю на відповідність критеріям приймання на захоронення упаковки будуть спрямовані на захоронення в спеціально обладнане приповерхневе сховище твердих радіоактивних відходів.

«Поступово завод має вийти на переробку 42 упаковок – бочок, ємністю 200 літрів – на добу. За умови безперебійного функціонування заводу впродовж усіх 250 робочих днів, це 10,5 тис. упаковок на рік», – розповів голова ДАЗВ Віталій Петрук.

Як повідомлялося, проєкт заводу з переробки рідких радіоактивних відходів був затверджений розпорядженням Кабінетом міністрів України 2001 року та фінансувався за рахунок Державного бюджету України та Рахунку ядерної безпеки. У 2014 році було завершено будівництво і проведено комплексні випробування. Читайте також: Новий конфайнмент на ЧАЕС введуть в експлуатацію вже цьогоріч 2014 року було отримано окремий дозвіл Державної інспекції ядерного регулювання на експлуатацію заводу, але у зв'язку з введенням в дію нових будівельних норм виникла необхідність реконструкції систем протипожежного захисту, захисту від блискавок і виконання робіт з утеплення зовнішніх стін, що потребувало часу і відповідно викликало затримку у введенні об’єкта в експлуатацію.

Фото: facebook.com/dazv.gov.ua