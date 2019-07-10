Зеленський закликає владу Борисполя за рік побудувати нову лікарню

Президент Володимир Зеленський закликав місцевих посадовців міста Борисполя та району за рік розв'язати питання із будівництвом нового лікувального корпусу.

Про це він заявив у рамках робочої поїздки до міста, де представив нового голову Київської ОДА, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз на цьому тижні я дуже хочу, щоб новий голова (Київської ОДА — ред.) зібрав вас усіх за столом, ви написали план, щоб за рік була нова Бориспільська клініка, нова ця лікарня за один рік спільними зусиллями", - зазначив Зеленський.

Водночас він пообіцяв, що якщо питання з лікарнею не буде вирішено, то "з приводу мера — звертатимуся до Ради, з приводу всіх голів — усіх звільнимо".

У ході обговорення питання стану Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування мер Борисполя Анатолій Федорчук проінформував, що наразі завершується коригування проєкту будівництва нового лікувального корпусу лікарні, та запевнив, що до його будівництва приступлять за декілька місяців.

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Міський голова розповів, що загальна вартість будівництва становить понад 180 млн гривень, із бюджету міста цього року виділено 40 млн гривень.

Також будуть залучені кошти районного бюджету.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у середу в Борисполі представив нового голову Київської ОДА - Михайла Бно-Айріяна.