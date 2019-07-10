Зеленський вигнав із зали секретаря Бориспільської міськради

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з місцевими посадовцями Борисполя (Київська область) вигнав із зали секретаря міськради Ярослава Годунка - через вигуки та знайдену в інтернеті інформацію про його судимість.

Зустріч у Борисполі відбувалася в рамках робочої поїздки Президента та представлення нового голови Київської ОДА, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Після представлення губернатора на зустрічі глава держави та присутні розглядали питання ремонту міської лікарні. Захід транслювали в прямому ефірі українські інформаційні телеканали.

"Коли дуже багато кричать, я завжди прошу знайти мені в інтернеті щось про людину, яка дуже багато кричить. Я у свої майже 42 роки бачив багато людей. Я тут прочитав, скажіть, це правда чи ні: член "Батьківщини", секретар Бориспільської міської ради, раніше засуджений за розбій, поєднаний із нанесенням тяжких тілесних ушкоджень, - Ярослав Михайлович, Миколайович, вийди..., розбійник ти", - сказав Зеленський.

Читайте також: Зеленський представив нового главу Київської ОДА

У свою чергу, Годунок вступив у словесну перепалку з Президентом, але останній продовжував наполягати: "Ідіть-ідіть... та йди вже, Господи, ти".

"Іди гуляй, Господи", - додав насамкінець Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у середу в Борисполі представив нового голову Київської ОДА - Михайла Бно-Айріяна.