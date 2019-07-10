Зеленський представив нового главу Київської ОДА

Захід транслювали у прямому ефірі українські інформаційні телеканали.

“Хочу вам представити нового очільника Київської області — Михайла Бно-Айріяна”, - зазначив Президент та підписав відповідний указ про призначення.

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Зеленський запевнив, що новий керівник Київської ОДА є “фаховим спеціалістом” і “фаховою людиною”.

Як повідомлялося, 35-річний Михайло Бно-Айріян - фахівець з міжнародних відносин, економіст-міжнародник, перекладач з арабської мови. Працював заступником директора з комунікацій та міжнародного співробітництва ДП "Національна енергетична компанія "Укренерго", директором департаменту стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства енергетики та вугільної промисловості. Також обіймав посаду відповідального секретаря Ради експортерів при МЗС України.