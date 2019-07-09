Зеленський звільнив голів 22 РДА у чотирьох областях

Президент України Володимир Зеленський звільнив голів 22 районних державних адміністрацій у Вінницькій, Волинській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Відповідні розпорядження №79/2019-рп - №100/2019-рп опубліковані на сайті глави держави.

Зокрема, на Вінниччині Президент звільнив голів Бершадської, Гайсинської, Жмеринської, Літинської, Могилів-Подільської, Мурованокуриловецької, Теплицької, Тростянецької, Шаргородської та Ямпільської РДА.

На Волині звільнено очільників Володимир-Волинської, Горохівської, Ківерцівської, Ковельської, Ратнівської, Старовижівської, Турійської та Шацької райдержадміністрацій.

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На Донеччині глава держави звільнив голів Бахмутської, Волноваської та Мангушської РДА, а на Дніпропетровщині — голову Новомосковської РДА.

Згідно з розпорядженнями усіх посадовців звільнено у зв’язку із закінченням строку повноважень попереднього президента.