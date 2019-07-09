Зеленський звільнив голів трьох столичних РДА

Зеленський звільнив голів трьох столичних РДА

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив із займаних посад голів Голосіївської, Святошинської та Солом’янської районних у місті Києві державних адміністрацій.

Відповідні розпорядження №№76/2019-рп-78/2019-рп опубліковані на сайті глави держави.

Зокрема, Президент звільнив Олександра Настасенка з посади голови Голосіївської РДА, Володимира Каретка - з посади голови Святошинської РДА та Ігоря Довбаня — з посади голови Солом’янської РДА.

Усі посадовців звільнено у зв’язку із закінченням строку повноважень попереднього глави держави.

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