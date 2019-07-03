У Дніпрі дерево впало на зупинку: одну людину госпіталізували

У місці Дніпро на проспекті Івана Мазепи велике дерево впало на зупинку громадського транспорту, постраждала одна людина, котру госпіталізували.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

«Інцидент стався близько 21:30 недалеко від супермаркету VARUS. На місце негайно виїхали рятувальники і кілька бригад швидкої допомоги. Найбільше постраждала дівчина - її госпіталізували з травмою голови. Ще двоє осіб від допомоги лікарів відмовилися, так як відбулися синцями», - повідомили у пресслужбі.

Читайте також: Буревій у Кривому Розі повалив сотні дерев і пошкодив дахи

Як повідомляв Укрінформ, 2 липня через буревій у Кривому Розі повалено сотні дерев та конструкцій, пошкоджено дахи 37 будівель, порвано контактні мережі.

Фото: Олександр Лаур, dp.informator