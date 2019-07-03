У Дніпрі дерево впало на зупинку: одну людину госпіталізували
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Укрінформ
У місці Дніпро на проспекті Івана Мазепи велике дерево впало на зупинку громадського транспорту, постраждала одна людина, котру госпіталізували.
Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.
«Інцидент стався близько 21:30 недалеко від супермаркету VARUS. На місце негайно виїхали рятувальники і кілька бригад швидкої допомоги. Найбільше постраждала дівчина - її госпіталізували з травмою голови. Ще двоє осіб від допомоги лікарів відмовилися, так як відбулися синцями», - повідомили у пресслужбі.
Як повідомляв Укрінформ, 2 липня через буревій у Кривому Розі повалено сотні дерев та конструкцій, пошкоджено дахи 37 будівель, порвано контактні мережі.
Фото: Олександр Лаур, dp.informator