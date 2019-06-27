На Київщині через негоду затримуються вісім поїздів

Через погодні умови, що призвели до збоїв у енергопостачанні, поблизу станції Біличі, що на Київщині, затримуються в дорозі деякі поїзди коростенського напрямку.

Про це повідомляється на сайті Укрзалізниці.

"На зазначеному напрямку через грозу в мережі виникли проблеми з енергопостачанням та не працюють пристрої автоблокування. Швидкість поїздів, що курсують ділянкою, не перевищує 25 км/год. У зв’язку із цим у дорозі затримуються майже на 2 години приміські поїзди №6618, №6620, №6622, №6624 Тетерів — Київ, більш ніж на 2 години — №6613 Київ – Коростень, на 1 годину 30 хвилин — №6615 Київ — Тетерів, на 40 хвилин — №6617 Борщагівка — Тетерів, на 20 хвилин — №749 Київ – Івано-Франківськ. Час затримки поїздів може бути скорочено впродовж рейсу", - йдеться у повідомленні.

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Наразі Укрзалізниця вживає всіх заходів, щоб якнайшвидше стабілізувати електропостачання на ділянці та відновити маршрутні швидкості поїздів.