На Київщині через негоду затримуються вісім поїздів

На Київщині через негоду затримуються вісім поїздів

Укрінформ
Через погодні умови, що призвели до збоїв у енергопостачанні, поблизу станції Біличі, що на Київщині, затримуються в дорозі деякі поїзди коростенського напрямку.

Про це повідомляється на сайті Укрзалізниці.

"На зазначеному напрямку через грозу в мережі виникли проблеми з енергопостачанням та не працюють пристрої автоблокування. Швидкість поїздів, що курсують ділянкою, не перевищує 25 км/год. У зв’язку із цим у дорозі затримуються майже на 2 години приміські поїзди №6618, №6620, №6622, №6624 Тетерів — Київ, більш ніж на 2 години — №6613 Київ – Коростень, на 1 годину 30 хвилин — №6615 Київ — Тетерів, на 40 хвилин — №6617 Борщагівка — Тетерів, на 20 хвилин — №749 Київ – Івано-Франківськ. Час затримки поїздів може бути скорочено впродовж рейсу", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Укрзалізниця призначила чотири додаткові поїзди до Дня Конституції

Наразі Укрзалізниця вживає всіх заходів, щоб якнайшвидше стабілізувати електропостачання на ділянці та відновити маршрутні швидкості поїздів.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-