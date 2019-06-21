На Рівненщині гірсько-штурмові бригади навчаються за стандартами НАТО

Одночасно на декількох полігонах Рівненщини розпочалася чотиритижнева підготовка військовослужбовців гірсько-штурмових бригад оперативного командування «Захід».

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба ОК «Захід».

«В рамках «Орбітал» одночасно на декількох полігонах оперативного командування «Захід» спільно із військовими інструкторами ЗС Великої Британії та Данії розпочалася чотиритижнева підготовка військовослужбовців гірсько-штурмових бригад оперативного командування «Захід», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що вишкіл проходять понад 1000 військовослужбовців, їх навчають інструктори Збройних сил України, які торік пройшли курс підготовки за стандартами НАТО.

У підготовку входить 6 навчальних модулів: поводження зі зброєю, вогнева підготовка; орієнтування на місцевості, військова топографія; радіозв’язок; тактична медицина; виживання; пересування у двійках, тактична підготовка.

Як повідомляло агентство, з 2015 року у рамках навчально-тренувальної місії «Орбітал» британські військовослужбовці навчали понад 10 тис. українських бійців.