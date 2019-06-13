Бюджети Житомирщини отримали понад 900 тисяч за результатами земельних торгів

За результатами земельних торгів до місцевих бюджетів Житомирської області у травні надійшло понад 900 тис. грн.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру у Житомирській області.

«У травні на електронних земельних торгах, організованих Головним управлінням Держгеокадастру у Житомирській області, аграрії придбали права оренди на 7 земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 199,66 гектара. Розмір річної орендної плати за всі земельні ділянки, визначений за результатами торгів, збільшився з 233,136 тис. грн до 926,015 тис. гривень. Кошти щорічно надходитимуть до бюджетів місцевих громад Житомирської області», - йдеться у повідомленні.

Ділянки розташовані на території Бердичівського, Коростишівського, Малинського та Чуднівського районів. Землі передано в оренду на 7 років для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Найбільше під час торгів зросла вартість оренди ділянки на території Недашківської сільської ради Малинського району площею 31,78 га, де стартова ціна піднялася з 8% до 51,28% від її нормативної грошової оцінки та сягнула 125,571 тис. грн.