Таран прокоментував заяву саміту НАТО щодо України
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство оборони України.
«Вітаю заяву лідерів Альянсу, якою підтверджується рішення, ухвалене у 2008 році на Бухарестському саміті НАТО про те, що Україна стане членом Альянсу. Геополітично важливо, що наша держава продовжує бути у порядку денному Альянсу. Вдячні НАТО за взаємодію і політику відкритих дверей", - йдеться у коментарі.
Він зазначив, що таке партнерство є вкрай важливим і Україна відчуває підтримку організації у протистоянні глобальним загрозам, таким як агресивні політика та дії Росії.
Таран також повідомив, що Україна готова до нового рівня співпраці, який передбачатиме швидшу інтеграцію України в безпекову архітектуру Альянсу. "Розраховуємо на розуміння з боку партнерів, що надання у найближчій перспективі Плану дій щодо членства стало б гарантією незворотності руху України до своєї стратегічної мети, закріпленої в Основному законі держави — європейської та євроатлантичної інтеграції», - підкреслив міністр.
Як повідомляв Укрінформ, 14 червня у підсумкового комюніке саміту НАТО лідери країн НАТО підтвердили підтримку територіальної цілісності України, Грузії та Республіки Молдова та закликали Росію вивести війська з окупованих територій.