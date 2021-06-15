Таран прокоментував заяву саміту НАТО щодо України

Україна готова до швидшої інтеграції в безпекову архітектуру НАТО, заявив міністр оборони України Андрій Таран, коментуючи підсумкове комюніке саміту Північноатлантичного Альянсу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство оборони України.

«Вітаю заяву лідерів Альянсу, якою підтверджується рішення, ухвалене у 2008 році на Бухарестському саміті НАТО про те, що Україна стане членом Альянсу. Геополітично важливо, що наша держава продовжує бути у порядку денному Альянсу. Вдячні НАТО за взаємодію і політику відкритих дверей", - йдеться у коментарі.

Він зазначив, що таке партнерство є вкрай важливим і Україна відчуває підтримку організації у протистоянні глобальним загрозам, таким як агресивні політика та дії Росії.

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Таран також повідомив, що Україна готова до нового рівня співпраці, який передбачатиме швидшу інтеграцію України в безпекову архітектуру Альянсу. "Розраховуємо на розуміння з боку партнерів, що надання у найближчій перспективі Плану дій щодо членства стало б гарантією незворотності руху України до своєї стратегічної мети, закріпленої в Основному законі держави — європейської та євроатлантичної інтеграції», - підкреслив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, 14 червня у підсумкового комюніке саміту НАТО лідери країн НАТО підтвердили підтримку територіальної цілісності України, Грузії та Республіки Молдова та закликали Росію вивести війська з окупованих територій.