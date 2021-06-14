Верховний Суд зупинив провадження в одній зі справ щодо відсторонення Тупицького

Касаційний адмінсуд у складі Верховного Суду зупинив провадження в одній зі справ щодо відсторонення від посади судді Конституційного суду Олександра Тупицького.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба суду.

Зазначається, що 14 червня суд продовжив розгляд справи щодо оскарження Указу Президента від 26 лютого 2021 року «Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України» (про відсторонення від посади судді з 28 лютого 2021 року строком на один місяць) з моменту його прийняття.

Під час судового засідання представник відповідача заявив клопотання про зупинення провадження в цій справі до набрання законної сили судового рішення у справі № 9901/43/21 за позовом Олександра Тупицького, у якому оскаржено аналогічний Указ Президента України від 29 грудня 2020 року.

Верховний Суд ухвалою задовольнив це клопотання.

Ухвала може бути оскаржена до Великої Палати Верховного Суду.

У ВС нагадали, що судове засідання з розгляду справи щодо оскарження указу про відсторонення від 26 лютого поточного року призначене на 16:00 13 липня 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Зеленський 29 грудня 2020 року підписав Указ про відсторонення Тупицького з посади судді КС строком на два місяці. 26 лютого своїм Указом президент продовжив відсторонення Тупицького іще на один місяць.

Тупицький оскаржив у ВС Укази про своє відсторонення з посади судді КС.

27 березня Президент скасував укази експрезидента Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ.

Зеленський зазначив, що укази Януковича від 2013 року про призначення Тупицького і Касмініна скасовано за результатами «аудиту указів експрезидента, проведеного на виконання рішення РНБО».

Представники держохорони 29 березня не пустили Тупицького і Касмініна у приміщення Конституційного Суду.

Обоє звільнених суддів оскаржили указ Президента у Верховному Суді.