Суд відклав на липень розгляд справи Тупицького щодо підкупу свідка – адвокат

Подільський районний суд Києва відклав на 21 липня розгляд справи щодо Олександра Тупицького, якого Президент указом звільнив з посади судді Конституційного Суду.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив адвокат Костянтин Дорошенко.

За його словами, суд задовольнив клопотання захисту і переніс засідання, аби організувати онлайн-трансляцію розгляду справи Тупицького.

“Суд переніс судове засідання на 21 липня на 16 годину для технічної організації проведення онлайн-трансляції на сайті “Судова влада”, - сказав адвокат.

Як повідомляв Укрінформ, Державне бюро розслідувань інкримінує Тупицькому, що він у жовтні 2018 року з корисливих мотивів та в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду України (Віктора Татькова - ред.), який розшукується правоохоронними органами, здійснив підкуп свідка, переслідуючи мету, щоб він відмовився від давання показань або надав завідомо неправдиві показання у кримінальному провадженні, пов’язаному із протиправним заволодінням майновими активами ЗАТ «Зуївський енергомеханічний завод».

У бюро повідомили, що упродовж 2018-2019 років обвинувачений неодноразово надавав слідчому Генпрокуратури у цьому ж провадженні завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту щодо особливо тяжкого злочину.

18 травня ДБР завершило розслідування кримінальної справи, у якій фігурує Тупицький.

27 березня Президент України Володимир Зеленський скасував укази експрезидента Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ.

Зеленський зазначив, що укази Януковича від 2013 року про призначення Тупицького і Касмініна скасовано за результатами «аудиту указів експрезидента, проведеного на виконання рішення РНБО».

Представники держохорони 29 березня не пустили Тупицького і Касмініна у приміщення Конституційного Суду.

Обоє звільнених суддів оскаржили указ Президента у Верховному Суді.

20 травня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду переніс на 17 червня розгляд скарги Тупицького.