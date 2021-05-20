Звільнення Тупицького: суд відклав розгляд скарги майже на місяць

Касаційний адмінсуд у складі Верховного Суду переніс на 17 червня розгляд скарги Олександра Тупицького на указ Президента Володимира Зеленського про його звільнення з посади судді Конституційного Суду.

Про це повідомили Укрінформу у пресслужбі ВС.

«Розгляд справи відбувся. Вищий адміністративний суд оголосив перерву до 14-ї години 17 червня», - поінформували в суді.

Як повідомляв Укрінформ, 29 квітня КАС ВС відклав на 20 травня розгляд скарги Олександра Тупицького на його звільнення.

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Президент Володимир Зеленський 27 березня скасував укази експрезидента Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ.

Зеленський зазначив, що укази Януковича від 2013 року про призначення Тупицького і Касмініна скасовано за результатами «аудиту указів експрезидента, проведеного на виконання рішення РНБО».

Представники держохорони 29 березня не пустили Тупицького і Касмініна у приміщення Конституційного Суду.

Обоє звільнених суддів оскаржили указ Президента у Верховному Суді.