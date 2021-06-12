Депутат розповів, коли Рада може розглянути законопроєкт про олігархів

Депутат розповів, коли Рада може розглянути законопроєкт про олігархів

Укрінформ
Верховна Рада може розглянути законопроєкт Президента Володимира Зеленського про олігархів через один пленарний тиждень.

Таку думку в ефірі телеканалу "Дом" висловив народний депутат Микита Потураєв, передає Укрінформ.

"Цей президентський законопроєкт іде як першочерговий. Думаю, навряд чи ми його розглянемо на наступному тижні — ще не закінчилися терміни подачі альтернативних. Отже, розглядатимемо через наступний пленарний тиждень", — сказав парламентарій.

За словами Потураєва, він "не зовсім згоден" з виключенням норми про заборону бути власником медіа, яка була визначена як така, що суперечить Конституції.

"Володіння медіа в багатьох країнах регулюється. Ба більше, регулюється найчастіше володіння медіа іноземцями. Такі норми були в Україні досить довго. Крім того, є досить жорсткі обмеження на володіння медіа політиками та людьми, які щільно афілійовані з політичними партіями. Тому це ніяка не українська новела і не поразка в правах", — заявив політик.

Він підкреслив, що медіа — це бізнес з підвищеною соціальною відповідальністю, підвищеними соціальними зобов'язаннями, і держава, на його думку, має право вводити додаткові обмеження на володіння медіа.

Читайте також: Разумков пояснив, як влада збирається підтримувати вітчизняну промисловість

"В економіці — будь ласка. В економіці все можна відрегулювати антимонопольним законодавством. Що стосується інших сторін життя суспільства та держави — тут, вибачте, розмова повинна бути іншою", — вважає парламентарій.

Потураєв також зазначив, що цей законопроєкт є базовим. Після його ухвалення розроблятимуться нові законодавчі ініціативи, а також вноситимуться зміни до чинного законодавства.

У підсумку, на його переконання, протягом 10 років, на які планується поширити дію закону, Україна отримає потужну економіку без впливу олігархів на політику.

"Сподіваюся, до фінішу ми прийдемо з потужною українською економікою, яка складатиметься з самих різних суб'єктів: від малих підприємств до великих фінансово-промислових груп. Ця економіка заявлятиме про свої інтереси, але не впливатиме безпосередньо на те, що відбувається ні в залі Верховної Ради, ні в інших органах представницької влади, виконавчої. Всі житимуть своїм життям, окремо, — але в межах одного суспільства та держави", — резюмував Потураєв.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 червням подав на розгляд Верховної Ради законопроєкт № 5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Положення документа, зокрема, передбачають встановлення ознак, за якими особа може бути віднесена до олігархів. Крім цього, законопроєктом передбачається створення Реєстру олігархів.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-