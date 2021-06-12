Депутат розповів, коли Рада може розглянути законопроєкт про олігархів

Верховна Рада може розглянути законопроєкт Президента Володимира Зеленського про олігархів через один пленарний тиждень.

Таку думку в ефірі телеканалу "Дом" висловив народний депутат Микита Потураєв, передає Укрінформ.

"Цей президентський законопроєкт іде як першочерговий. Думаю, навряд чи ми його розглянемо на наступному тижні — ще не закінчилися терміни подачі альтернативних. Отже, розглядатимемо через наступний пленарний тиждень", — сказав парламентарій.

За словами Потураєва, він "не зовсім згоден" з виключенням норми про заборону бути власником медіа, яка була визначена як така, що суперечить Конституції.

"Володіння медіа в багатьох країнах регулюється. Ба більше, регулюється найчастіше володіння медіа іноземцями. Такі норми були в Україні досить довго. Крім того, є досить жорсткі обмеження на володіння медіа політиками та людьми, які щільно афілійовані з політичними партіями. Тому це ніяка не українська новела і не поразка в правах", — заявив політик.

Він підкреслив, що медіа — це бізнес з підвищеною соціальною відповідальністю, підвищеними соціальними зобов'язаннями, і держава, на його думку, має право вводити додаткові обмеження на володіння медіа.

"В економіці — будь ласка. В економіці все можна відрегулювати антимонопольним законодавством. Що стосується інших сторін життя суспільства та держави — тут, вибачте, розмова повинна бути іншою", — вважає парламентарій.

Потураєв також зазначив, що цей законопроєкт є базовим. Після його ухвалення розроблятимуться нові законодавчі ініціативи, а також вноситимуться зміни до чинного законодавства.

У підсумку, на його переконання, протягом 10 років, на які планується поширити дію закону, Україна отримає потужну економіку без впливу олігархів на політику.

"Сподіваюся, до фінішу ми прийдемо з потужною українською економікою, яка складатиметься з самих різних суб'єктів: від малих підприємств до великих фінансово-промислових груп. Ця економіка заявлятиме про свої інтереси, але не впливатиме безпосередньо на те, що відбувається ні в залі Верховної Ради, ні в інших органах представницької влади, виконавчої. Всі житимуть своїм життям, окремо, — але в межах одного суспільства та держави", — резюмував Потураєв.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 червням подав на розгляд Верховної Ради законопроєкт № 5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Положення документа, зокрема, передбачають встановлення ознак, за якими особа може бути віднесена до олігархів. Крім цього, законопроєктом передбачається створення Реєстру олігархів.