Олігархів визначатимуть за чотирма критеріями - депутатка

У законі про олігархів, який Верховна Рада збирається незабаром розглянути, передбачено чотири основні критерії, за якими визначатимуть належність громадян до цієї категорії.

Про це розповіла народна депутатка з фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у програмі "5 вопросов на злобу дня" телеканалу "Дом", повідомляє Укрінформ.

"Перший критерій - це вплив на політику. Це стосується представників центральних органів влади або виконавчої влади, а також тих, хто фінансує політичні партії. Тому що людина може не бути народним депутатом або причетною до управління державою, але фінансувати певну політичну партію", - зазначила вона.

Другий критерій, за її словами, визначає, чи є особа власником холдингу, телеканалу чи іншого ЗМІ.

"Третій критерій - монопольне становище на ринку. Якщо у власності є 80% облгазів, це монопольне становище на ринку. Ви можете бути власником цих облгазів, але тоді не намагайтеся провести свою партію в парламент, або не фінансуйте канал для того, щоб своїх депутатів показувати по телебаченню", - додала Кравчук.

І четвертий критерій - вартість активів, якими володіє людина. Їх сума не повинна перевищувати 2,2 млрд грн.

"Якщо збігаються три з чотирьох критеріїв, тоді на РНБО вноситиметься пропозиція внести людини в реєстр олігархів", - пояснила депутатка.

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Як повідомляв Укрінформ, Володимир Зеленський 2 червня подав на розгляд Верховної Ради законопроєкт № 5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Положення документа, зокрема передбачають встановлення ознак, за якими особа може бути віднесена до олігархів. Крім цього, законопроєктом передбачається створення Реєстру олігархів.