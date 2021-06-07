Малюська просить вважати законопроєкт про олігархів українським винаходом

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що ключовим ризиком імплементації закону щодо деолігархізації після його ухвалення є імовірність того, що олігархи спробують переписати свої активи на інших осіб.

Як передає Укрінформ, про це він сказав у ефірі телеканалу «1+1», відео якого оприлюднене на сторінці Міністерства юстиції у Фейсбуці.

«У сучасних умовах практики правового, скажімо так, введення в рамки олігархів немає. Існує практика початку ХХ століття, де за допомогою надзвичайно жорстких антитрастових законів і політичного тиску олігархів вдалося усунути від політики. У сучасних умовах реалії трішки інші, особливо в Україні. Відповідно, сучасний досвід відтягування олігархів від хватки навколо політики відбувався лише за допомогою силовиків. Ми цього допустити не можемо. Відповідно, цей закон є досить оригінальним, вважайте це українським винаходом, подивимося, як він спрацює чи не спрацює. Ключовий ризик це те, що олігархи на якомусь етапі спробують переписати якісь свої активи на підставних або дружніх осіб», - заявив Малюська, відповідаючи на запитання, досвід яких країн враховувався під час напрацювання законопроєкту про олігархів.

За його словами, у законопроєкті прописані механізми, які запобігають можливому блокуванню імплементації закону про олігархів після його ухвалення.

«Перше завдання, яке ми перед собою ставимо, це не тільки прийняти цей законопроєкт у Раді, але й проконтролювати, щоб він ефективно працював. І дивлячись на його імплементацію - вносити зміни в закон, якщо олігархи раптом знайдуть якісь дірки в законі», - додав міністр.

Малюська також нагадав, що законопроєктом пропонується визначити ключові ознаки олігарха, а саме - вплив на політику, вплив на медіа та наявність великих статків, що становлять понад 2 млрд грн.

«До того, як закон набере чинності, а це трапиться взимку за нашими розрахунками, до цього часу олігархи можуть добровільно позбутися тих чи інших ознак олігархів - наприклад, передати медіа незалежним власникам і після цього спокійно собі працювати далі, не втручаючись у політику. Це оптимальний шлях. Ми не плануємо і не планували йти позаправовим шляхом, як це зробили в авторитарних державах», - заявив міністр юстиції.

Як повідомлялося, 2 червня Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт №5599 «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)».

Згідно з законопроєктом, олігархом вважатиметься особа, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті. Ознаками для віднесення особи до категорії олігархів пропонується визначити: участь у політичному житті; значний вплив на засоби масової інформації. Також ця особа має підтверджені активи у понад 1 мільйон прожиткових мінімумів станом на 1 січня відповідного року (зараз це 2, 227 млрд грн); є кінцевим бенефіціаром суб'єкта господарювання, що є природною монополією чи має монопольні позиції на ринку понад рік, а також підтримує або посилює таке становище.

Законопроєктом передбачено створення Реєстру олігархів на підставі рішення РНБО. Реєстр буде електронною інформаційно-телекомунікаційною системою олігархів та осіб, які подають декларації про контакти.