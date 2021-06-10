Арахамія каже, що представники олігархів є в усіх фракціях Ради

Голова депутатської фракції партії «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія запевняє, що в усіх парламентських фракціях є представники олігархів.

Про це він сказав під час пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Там же нормальні зрозумілі критерії. Чи є вплив? Є, в усіх фракцій. Якщо якась фракція заявляє, що на неї немає впливу олігархів, вона бреше всім людям. Я відразу вам кажу. Ступінь впливу може бути різний, це може бути в тому числі точково - від питання до питання, наскільки воно там боляче представникам фінансово-промислових груп. Але те, що представники олігархів є в усіх фракцій, то це не треба сперечатися. Ще раз кажу: якщо хтось буде казати, що цього немає, то він просто бреше в очі», - заявив Арахамія.

Він додав, що законопроєкт про олігархів «намагаються якось демонізувати, а він дуже м’який».

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«На мою думку, якщо б я вносив цей законопроєкт, він був би набагато жорсткішим. Бо зараз це просто такий набір декларацій, критеріїв, люди заздалегідь його бачать, якщо вони в цьому бачать небезпеку, вони знають, що їм треба зробити, щоб цього позбутися, якщо згодні з цим процесом, ідуть до цього реєстру…», - зазначив Арахамія.

Також він додав, що на фракцію "СН" також є певний вплив. «Є представники регіонів, ну умовно. Наприклад, ти з Дніпра, то там є великі заводи, і завжди є в когось якісь знайомі, які працюють на цих заводах, якщо будеш ухвалювати законопроєкт, який шкодить цьому заводу, то я вам гарантую, що будуть дзвінки всім депутатами і знайомим знайомих, що не підтримуй, це нам шкодить і таке інше. Тобто так воно працює. І з цим треба боротися, це треба комунікувати, приховувати це не треба. Мені здається, що це неправильно, приховувати такі речі. Треба просто, щоб люди все розуміли», - вважає Арахамія.

Як повідомлялося, 2 червня 2021 року Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт про деолігархізацію.