Україна розкритикувала звіт Радбезу ООН за хибне визначення російської агресії

Делегація України в ООН розкритикувала звіт Ради безпеки цієї організації в частині висвітлення російської агресії проти України.

Як передає власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку, з відповідною заявою під час розгляду звіту виступив на засіданні Генасамблеї заступник постійного представника України при ООН Юрій Вітренко.

Він звернув увагу на те, що війна, розв’язана Росією, названа «кризою на сході України».

«Це не що інше, як неприйнятний спосіб інтерпретації ситуації у двох українських регіонах, що сприяє поширенню Росією фальшивого наративу про так звану внутрішню природу міжнародного російсько-українського конфлікту», – зазначив Вітренко.

За його словами, цей наратив просувається агресором з метою приховати свою роль і уникнути відповідальності як сторони конфлікту. При тому що ця роль Росії уже визначена державами-членами ООН у спільній заяві з нагоди сьомої річниці ухвалення резолюції Генеральної Асамблеї про територіальну цілісність України.

Водночас український дипломат подякував голові Ради Безпеки, постійному представникові Естонії Свену Юргенсону «за відмінну роботу, яку проводить Естонія, керуючи Радбезом у червні».

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Як повідомляв Укрінформ, 26 березня постійні представництва кількох десятків держав при ООН виступили зі спільною заявою з нагоди сьомої річниці схвалення Генасамблеєю резолюції 68/262 «Територіальна цілісність України», де Росію названо учасником конфлікту.