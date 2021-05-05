Члени Радбезу ООН викрили сутність російської пропаганди щодо Одеської трагедії – Кислиця

Члени Радбезу ООН, які ухвалили спільну заяву за результатами неофіційного заходу, влаштованого Росією з приводу Одеської трагедії 2 травня, викрили сутність російської пропаганди та закликали РФ негайно припинити агресивну й дестабілізуючу діяльність в Україні та політизацію людських трагедій.

Про це заяви у коментарі Укрінформу постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

«Організований сьогодні неформальний захід є черговою спробою зловживання майданчиком ООН з боку постійного члена РБ ООН – Російської Федерації. Російська сторона продовжує використовувати цю трагедію для розпалювання ворожнечі й ненависті», - сказав він. За словами дипломата, Україна вітає спільну заяву, яка «чітко викриває сутність російської пропаганди».

Представлені сьогодні «російські так звані свідчення та дезінформація», додав Кислиця, не мають нічого спільного з трагічними подіями в Одесі 2 травня, а спрямовані винятково на реалізацію масштабної пропагандистської кампанії РФ.

Як повідомляв Укрінформ, у середу Російська Федерація намагалася поширити неправдивий наратив про Україну, влаштувавши в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку неофіційний захід із залученням членів Ради Безпеки, присвячений річниці трагедії в Одесі, яка сталася 2 травня 2014 року. До участі в заході в режимі онлайн РФ залучила «свідків» та «учасників» подій, більшість із яких переховуються від правоохоронних органів України на підконтрольних РФ територіях або в Росії. Члени Радбезу ООН Естонія, Ірландія, Франція, Норвегія, США, Великої Британія, а також Бельгії та ФРН ухвалили спільну заяву, у якій засудили дії Росі.