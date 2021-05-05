Росія намагалася поширити в ООН неправдивий наратив про одеську трагедію 2 травня

Російська Федерація намагалася поширити неправдивий наратив про Україну, влаштувавши в середу в штаб-квартирі в ООН у Нью-Йорку неофіційний онлайн-захід із залученням членів Ради Безпеки ООН, присвячений річниці трагедії в Одесі, яка сталася 2 травня 2014 року.

Про це передає власний кореспондент Укрінформу в Нью-Йорку.

До участі в заході в режимі онлайн РФ залучила «свідків» та «учасників» подій, більшість із яких переховуються від правоохоронних органів України на підконтрольних РФ територіях або в Росії, зокрема, колишнього заступника начальника головного управління МВС в Одеській області Дмитра Фучеджі, який перебуває в розшуку.

Переважна більшість учасників заходу засудили агресію Росії, висловивши підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

«Сьогодні Росія провела в ООН неофіційне засідання… щоб знову просунути неправдивий наратив про Україну, - йдеться в спільній заяві членів Радбезу ООН Естонії, Ірландії, Франції, Норвегії, США, Великої Британії, а також Бельгії та ФРН. - Ми шкодуємо з приводу цієї навмисної спроби відвернути увагу міжнародного співтовариства від тривалої дестабілізуючої діяльності Росії щодо України протягом останніх семи років».

Висловивши глибокий жаль щодо трагічної загибелі людей в Одесі, автори заяви закликали Росію «припинити політизувати людські трагедії».

Вони також закликали РФ «негайно припинити всю свою агресивну та дестабілізуючу діяльність і здійснити деескалацію шляхом невідкладного припинення нарощування військ у тимчасово окупованому Криму та вздовж кордонів України й негайно припинити тимчасову окупацію території України», повернутися до дотримання взятих на себе зобов'язань щодо припинення вогню на Донбасі й забезпечити прозорість військової діяльності відповідно до зобов'язань за Віденським документом ОБСЄ.

Співавтори заяви засудили спробу анексії Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. «Дії Росії викликають глобальне занепокоєння, порушують міжнародне право, зокрема, Статут ООН, а також суперечать Гельсінкському заключному акту», - йдеться в документі.

Україна має повну підтримку міжнародного співтовариства в питанні захисту її суверенітету та територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів та територіальних вод, наголосили автори заяви.

Вони також підтвердили підтримку зусиль Нормандського формату та тверду відданість мирному вирішенню конфлікту відповідно до Мінських домовленостей, підкресливши відповідальність та зобов’язання Росії у цьому зв’язку.

2 травня – сьома річниця трагічних подій в Одесі. Цього дня у 2014 році учасники одеського антимайдану напали в центрі міста на українських активістів. Під час сутичок пролунали постріли, загинули кілька чоловік. Згодом антимайданівців відтіснили до Куликового поля, де вони забарикадувалися у Будинку профспілок. Внаслідок пожежі, що виникла в будівлі, загинули 48 учасників масових заворушень.