Україна відкриває генконсульство в Техасі

Український посол у США Оксана Маркарова підписала угоду на оренду приміщення, де знаходитиметься нова закордонна дипломатична установа України в США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє посольство України в США в Фейсбуці.

"Момент, який точно стане частиною історії розвитку українсько-американських відносин. Сьогодні зробили ще один важливий крок до відкриття Генерального консульства України у м. Г’юстон, штат Техас", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Маркарова підписала угоду на оренду приміщення, де офіційно знаходитиметься нова закордонна дипломатична установа України в США.

"Ми надзвичайно раді можливості збільшувати і розвивати українську присутність в американських регіонах. Південь Америки має велику і активну українську громаду, а також великий потенціал для розвитку нових стратегічних напрямів українсько-американського партнерства", - додають у Посольстві.

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Як повідомлялося, 7 червня у Киргизстані розпочало свою роботу перше Почесне консульство України.