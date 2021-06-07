Україна відкрила консульство в Киргизстані
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Посольство України в Киргизстані.
У Посольстві України 7 червня відбулося офіційне вручення консульського патенту почесному консулу України Есенкулу Момункулову.
“Започатковано перше в історії дипломатичних відносин Почесне консульство України в Киргизькій Республіці з консульським округом, що охоплює територію Баткенської, Джалал-Абадської та Ошської областей”, - ідеться у повідомленні.
Робота консульства сприятиме інтенсифікації політичних, торговельно-економічних та культурно-гуманітарних зв’язків між державами.
Як повідомляв Укрінформ, 15 березня за сприяння Посольства України в Об'єднаних Арабських Еміратів та Консульства України в Дубаї відбулось офіційне відкриття представництва Української бізнес-ради.
Фото: kyrgyzstan.mfa.gov.ua