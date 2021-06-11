Штати в ОБСЄ відповіли Росії на закиди про «переворот» і війну в Україні

Російська сторона постійно говорить про те, що конфлікт на сході України став наслідком «організованого ззовні державного перевороту» в Україні, однак єдиною причиною є виключно агресія РФ.

Про це заявила тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн під час онлайн-засідання Постійної ради Організації, передає кореспондент Укрінформу.

"Минулого тижня наш російський колега стверджував на цій Постійній раді, що конфлікт на сході України став наслідком організованого ззовні державного перевороту. Російська делегація неодноразово заявляла про це тут, в ОБСЄ. Але повторення цього не означає, що це правда, і не змінює того факту, що агресія Росії проти України є єдиною причиною конфлікту", - заявила вона.

Представниця США зазначила, що також єдиною причиною продовження цього збройного конфлікту є те, що Росія продовжує його підживлювати вже понад сім років.

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"Внаслідок конфлікту загинули 13 тис. людей, ще десятки тисяч постраждали, а понад мільйон людей стали переселенцями. Здається, Росія вважає, що смерть та руйнування, які вона холоднокровно несе цивільному населенню на сході України, є допустимим побічним ефектом у її зусиллях з дестабілізації свого суверенного сусіда та перешкоджання євроатлантичній інтеграції України", - заявила Острієн.

Як повідомляв Укрінформ, Євросоюз в ОБСЄ заявив, що рішуче відкидає спотворений наратив, який просуває Росія, представляючи себе посередником "внутрішньо-українського конфлікту" та намагаючись легітимізувати так звані "народні республіки" на сході України". На засіданні Постійної ради було зазначено, що це є просто спробою відвернути увагу від триваючої російської агресії проти України.