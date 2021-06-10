Євросоюз нагадав Росії про важливість моніторингу ОБСЄ окупованого кордону з Україною

Євросоюз нагадав Росії про важливість моніторингу ОБСЄ окупованого кордону з Україною

Укрінформ
Моніторинг українсько-російського кордону з боку ОБСЄ є важливим елементом мирного врегулювання конфлікту на сході України.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це йдеться у заяві ЄС щодо триваючої російської агресії проти України, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ.

"Моніторинг кордону є важливим елементом політичного врегулювання конфлікту, оскільки Мінські домовленості визначають чітку роль ОБСЄ у моніторингу та верифікації з обох боків цього кордону", - йдеться у заяві.

У ЄС зазначили, що важливість цих питань була підтверджена під час Ради міністрів ОБСЄ у Тирані, коли 35 держав-учасниць виступили спонсорами проєкту рішення на тему моніторингу українсько-російського кордону, який, втім, не був прийнятий через позицію Російської Федерації.

Також у заяві йдеться про те, що Спостережна місія ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" та "Донецьк" на кордоні з Україною є "важливим заходом зміцнення довіри, оскільки вона надає інформацію про цивільні та військові переміщення на цих двох пунктах пропуску".

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"ЄС шкодує, що також через позицію Росії нещодавно мандат спостережної місії на кордоні було продовжено лише на два місяці. У цьому контексті ми нагадуємо про нашу підтримку місії та підтверджуємо свою вдячність за її роботу. Ми також підкреслюємо, що існує гостра потреба у тому, щоб місія продовжувала виконувати свій мандат і його було своєчасно продовжено. Ми рішуче закликаємо Росію переглянути свою позицію, щоб можна було продовжити мандат місії на більш тривалий період після 31 липня", - зазначається у заяві.

Як повідомляв Укрінформ, 28 травня постійна рада ОБСЄ ухвалила рішення щодо продовження мандата Місії спостерігачів на російських прикордонних пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" до 31 липня. Російська Федерація завадила продовженню мандата Місії на стандартний чотирьохмісячний період, скоротивши його до двох місяців, без об‘єктивних причин.

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