Євросоюз нагадав Росії про важливість моніторингу ОБСЄ окупованого кордону з Україною

Моніторинг українсько-російського кордону з боку ОБСЄ є важливим елементом мирного врегулювання конфлікту на сході України.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це йдеться у заяві ЄС щодо триваючої російської агресії проти України, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ.

"Моніторинг кордону є важливим елементом політичного врегулювання конфлікту, оскільки Мінські домовленості визначають чітку роль ОБСЄ у моніторингу та верифікації з обох боків цього кордону", - йдеться у заяві.

У ЄС зазначили, що важливість цих питань була підтверджена під час Ради міністрів ОБСЄ у Тирані, коли 35 держав-учасниць виступили спонсорами проєкту рішення на тему моніторингу українсько-російського кордону, який, втім, не був прийнятий через позицію Російської Федерації.

Також у заяві йдеться про те, що Спостережна місія ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" та "Донецьк" на кордоні з Україною є "важливим заходом зміцнення довіри, оскільки вона надає інформацію про цивільні та військові переміщення на цих двох пунктах пропуску".

"ЄС шкодує, що також через позицію Росії нещодавно мандат спостережної місії на кордоні було продовжено лише на два місяці. У цьому контексті ми нагадуємо про нашу підтримку місії та підтверджуємо свою вдячність за її роботу. Ми також підкреслюємо, що існує гостра потреба у тому, щоб місія продовжувала виконувати свій мандат і його було своєчасно продовжено. Ми рішуче закликаємо Росію переглянути свою позицію, щоб можна було продовжити мандат місії на більш тривалий період після 31 липня", - зазначається у заяві.

Як повідомляв Укрінформ, 28 травня постійна рада ОБСЄ ухвалила рішення щодо продовження мандата Місії спостерігачів на російських прикордонних пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" до 31 липня. Російська Федерація завадила продовженню мандата Місії на стандартний чотирьохмісячний період, скоротивши його до двох місяців, без об‘єктивних причин.