Росія перекидає в ОРДЛО міномети, безпілотники та боєприпаси – Цимбалюк

Протягом двох місяців Росія поставила на території окремих районів Донецької та Луганської областей 3 ​​залізничні вагони і 34 автомобілі з боєприпасами, міномети, системи РЕБ "Тритон" та "Леер-3", а також 84 цистерни з пальним.

про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, передає кореспондент Укрінформу.

"За два місяці, з 18 березня по 20 травня, російська сторона поставила 3 ​​залізничні вагони з боєприпасами, 34 автомобілі з боєприпасами, міномети, БПЛА, міни та системи радіоелектронної боротьби "Тритон" та "Леер-3", а також 84 цистерни з паливно-мастильними матеріалами", - заявив дипломат.

За його словами, з огляду на це зрозуміло, чому Росія так рішуче виступає проти будь-яких кроків, спрямованих на підвищення моніторингу українсько-російського державного кордону з боку ОБСЄ.

Цимбалюк також звернув увагу іноземних дипломатів на те, що минулого тижня СММ зафіксувала 139 одиниць важкого озброєння на полігонах на окупованих частинах Донецької та Луганської областей.

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Очільник місії України в ОБСЄ наголосив, що непередбачувані військові наміри російської сторони залишаються серйозним викликом для безпеки України. "Небажання російської сторони забезпечити необхідну військову прозорість, у тому числі згідно з Віденським документом 2011 року, лише додає причин для занепокоєння", - сказав Цимбалюк.

Як повідомляв Укрінформ, протягом травня збройні формування РФ на Сході України здійснили 271 обстріл, внаслідок чого четверо українських військових загинули, 18 дістали поранення.