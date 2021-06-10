Росія перекидає в ОРДЛО міномети, безпілотники та боєприпаси – Цимбалюк
про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, передає кореспондент Укрінформу.
"За два місяці, з 18 березня по 20 травня, російська сторона поставила 3 залізничні вагони з боєприпасами, 34 автомобілі з боєприпасами, міномети, БПЛА, міни та системи радіоелектронної боротьби "Тритон" та "Леер-3", а також 84 цистерни з паливно-мастильними матеріалами", - заявив дипломат.
За його словами, з огляду на це зрозуміло, чому Росія так рішуче виступає проти будь-яких кроків, спрямованих на підвищення моніторингу українсько-російського державного кордону з боку ОБСЄ.
Цимбалюк також звернув увагу іноземних дипломатів на те, що минулого тижня СММ зафіксувала 139 одиниць важкого озброєння на полігонах на окупованих частинах Донецької та Луганської областей.
Очільник місії України в ОБСЄ наголосив, що непередбачувані військові наміри російської сторони залишаються серйозним викликом для безпеки України. "Небажання російської сторони забезпечити необхідну військову прозорість, у тому числі згідно з Віденським документом 2011 року, лише додає причин для занепокоєння", - сказав Цимбалюк.
Як повідомляв Укрінформ, протягом травня збройні формування РФ на Сході України здійснили 271 обстріл, внаслідок чого четверо українських військових загинули, 18 дістали поранення.