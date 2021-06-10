Спостерігачі ОБСЄ повідомили про артилерію окупантів біля Тернового

Російські найманці на сході України блокують пересування спостерігачів ОБСЄ, глушать БПЛА та порушують як лінії відведення, так і межі виділених місць зберігання озброєння та військової техніки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Українська сторона СЦКК повідомляє, що за даними щоденного звіту ОБСЄ від 08 червня №131 спостерігачі Спеціальної моніторингової Місії ОБСЄ зафіксували чергові випадки порушень режиму припинення вогню. Крім того, окупанти продовжують нехтувати вимогами щодо розміщення забороненого Мінськими угодами озброєння та військової техніки, порушуючи як лінії відведення, так і межі виділених місць його зберігання», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, зазначається, що на тимчасово окупованій території на полігоні поблизу населеного пункту Тернове Донецької області з порушенням лінії відведення розміщено 2 одиниці самохідних гаубиць 2С1, а поза межами виділених місць зберігання — 39 одиниць озброєння та військової техніки.

У звіті повідомляється, що незаконні збройні формування Російської Федерації обмежують свободу пересування та перешкоджають виконанню мандату Місії. Окупанти продовжують ставити перешкоди за допомогою засобів РЕБ в районах зльоту та посадки літальних апаратів СММ ОБСЄ на підконтрольній Україні території. Зокрема 5 та 6 червня Місією зафіксовано перешкоджання роботі БПЛА дальнього радіуса дії, а саме глушіння керуючого сигналу БПЛА в районі населеного пункту Степанівка.

Крім того, 7 червня у населеному пункті Обозне Луганської області на непідконтрольній Урядові України території прокремлівські найманці відкрили вогонь зі стрілецької зброї по БПЛА СММ малого радіуса дії, внаслідок чого Місія була змушена приземлити його.

Спостерігачі також зафіксували блокування російсько-окупаційними військами роботи КПВВ «Золоте» і «Щастя».

У пресслужбі відзначили, що наведені факти засвідчують небажання російсько-окупаційних військ виконувати раніше досягнуті домовленості.

Українська сторона СЦКК продовжує інформувати СММ ОБСЄ про випадки порушень Мінських домовленостей збройними формуваннями РФ.