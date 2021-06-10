Окупанти минулої доби тричі зривали «тишу» на сході України

Російсько-окупаційні війська минулої доби тричі порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє пресслужба Об'єднаних сил у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Протягом минулої доби, 9 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовані 3 порушення режиму припинення вогню", - йдеться у зведенні за добу.

Як зазначається, у районі Новотошківського окупанти вели вогонь по позиціях українських військових зі стрілецької зброї, а неподалік Водяного - ще й з ручних протитанкових гранатометів.

Крім того, у напрямку Раївки військові ОС зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарата типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування. БПЛА вчасно був заглушений засобами РЕБ, зазначають у пресслужбі.

Повідомляється, що станом на 7 годину 10 червня в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Неподалік Новгородського окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

"Бойових втрат серед українських військових немає", - заявили у пресслужбі.