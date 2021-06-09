Окупанти глушать безпілотники, щоб звинуватити в цьому українську сторону – штаб ООС

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ занепокоєна перепонами і заборонами, які влаштовують окупанти у доступі на території, тимчасово непідконтрольні уряду України.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

Українська сторона СЦКК повідомляє про нові факти порушень з боку збройних формувань РФ та її найманців, які зафіксовані СММ ОБСЄ та оприлюднені у звіті №130/2021 від 7 червня.

Окрім непоодиноких випадків порушення режиму припинення вогню, занепокоєність представників місії ОБСЄ викликають перепони та заборони, які влаштовують бойовики щодо доступу на території, тимчасово непідконтрольні уряду України.

Так, 6 червня на блокпосту російських окупантів, розташованому біля Василівки Донецької області, "найманці ЗФ РФ дозволили патрулю місії проїзд до населеного пункту Староласпа лише після 42-хвилинної затримки, в той час як інші автомобілі вільно перетинали блокпост в обох напрямках.

Того ж дня у населеному пункті Староласпа Донецької області найманець ЗФ РФ дозволив патрулю місії проїхати до населеного пункту Новоласпа лише в супроводі іншого найманця", - ідеться в повідомленні.

Крім того, БПЛА місії малого радіусу дії під час виконання запланованого польоту у районі Троїцько-Харцизька, розташованого на тимчасово непідконтрольній уряду України території, неодноразово зазнавали впливу перешкод сигналу внаслідок глушіння.

"Зважаючи на невтішну статистику показників щодо перешкоджань виконання мандата СММ ОБСЄ, окупанти збільшують інтенсивність глушіння БпЛА над підконтрольною уряду України територією з метою звинувачення у цьому української сторони.

У підтвердження зазначеного місія ОБСЄ зафіксувала та оприлюднила у звіті чергові факти перешкоджання роботі БПЛА ОБСЄ російськими найманцями, які здійснювали глушіння керуючого сигналу під час прольоту населених пунктів Торецьк та Верхньоторецьке на підконтрольній Україні території", - сказано в повідомленні.

Такі дії окупантів спрямовані на дестабілізацію обстановки у районі лінії розмежування та свідчать про небажання вирішувати конфлікт мирним шляхом.

У штабі ООС вкотре наголошують, що підрозділи Збройних сил України перебувають на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи.