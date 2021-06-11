Збори суддів КСУ не відбулися через відсутність кворуму - джерело

Заплановані на п'ятницю, 11 червня, збори суддів Конституційного Суду не відбулися через відсутність кворуму.

Про це повідомило Укрінформу поінформоване джерело в суді.

"Збори суддів не відбулися. Не з'явилися Василь Лемак, Олег Первомайський, Віктор Кичун і Віктор Колісник", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, наразі КС "взаємно заблокований", оскільки шестеро суддів уже протягом тижня відмовляються затверджувати порядок денний, вимагаючи участі у засіданнях суддів Олександра Тупицького й Олександра Касмініна. Натомість інша частина суддів не хоче йти їм назустріч, зазначило джерело.

На думку співрозмовника агентства, внаслідок конфлікту робота КС найближчим часом буде неможлива.

"Не думаю, що найближчим часом суд запрацює", - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, судді ухвалили провести збори 11 червня у зв’язку з тим, що протягом поточного тижня робота Великої палати КС була заблокована через відмову шести суддів затверджувати порядок денний.

Непорозуміння між суддями виникли 3 червня під час розгляду так званої земельної справи. Тоді один з авторів конституційного подання народний депутат Василь Німченко (ОПЗЖ) висловив клопотання про участь у розгляді справи Тупицького і Касмініна.

Для вирішення даного питання судді видалилися у нарадчу кімнату, але не досягли консенсусу і перенесли розгляд справи на невизначений час.

У вівторок, 8 червня, судді не змогли затвердити порядок денний через те, що частина з них вимагала участі у засіданнях Тупицького і Камініна.

У середу, 9 червня, засідання суду не відбулося через відсутність кворуму, оскільки кілька суддів перебувають у відпустках.

10 червня на засідання Великої палати КС з’явилося 12 суддів, 6 з яких проголосували проти затвердження порядку денного через недопуск у суд Тупицького і Касмініна.

Президент Володимир Зеленський 27 березня скасував укази експрезидента Віктора Януковича про призначення Тупицького та Касмініна суддями КСУ. Він зазначив, що документи скасовано за результатами "аудиту указів експрезидента, проведеного на виконання рішення РНБО".

Обоє звільнених суддів оскаржили указ Президента у Верховному Суді.