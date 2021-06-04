Схеми: Тупицький у 2016-2017 роках тричі їздив в окупований Крим, хоч і заперечував це

Ексглава Конституційного суду України Олександр Тупицький принаймні три рази бував у Криму у 2016 і 2017 роках — тобто після його окупації Російською Федерацією. Сам суддя заявляв, що не бував у Криму, бо проти нього в Росії порушена кримінальна справа.

Про це повідомляє проєкт «Схеми: корупція в деталях» із посиланням на джерела в Державній прикордонній службі України, передає Укрінформ.

Усі три рази Тупицький в’їжджав до тимчасово окупованого Криму через пункт пропуску «Чонгар». Уперше він в’їхав на півострів 20 липня 2016 року, а виїхав — 28 серпня. Потім він відвідував Крим 7-9 квітня й 5-22 серпня 2017 року, загалом пробувши там майже два місяці.

Адвокат Роман Маселко, який раніше був членом Громадської ради доброчесності, у коментарі «Схемам» зазначив, що судові органи та Служба безпеки рекомендували суддям не їздити на окуповані території.

На думку юриста, дії Тупицького є «порушенням етичних правил судді». Адже він, як і всі судді, носієм дуже важливої інформації: «А якщо їх [суддів] завербувати, то це є питання національної безпеки. Тому такі дії є ризикованими і, на моє переконання, неправомірними».

Нагадаємо: Олександр Тупицький є власником маєтку та земельної ділянки під ним у селищі Кореїз на Південному березі Криму, якими він володів ще до російської окупації півострову.

Минулого року він потрапив у гучний скандал, пов’язаний з цими активами. Як стало відомо, у 2018 році він розширив свої кримські володіння, оформивши ще одну ділянку біля будинку у свою власність за російським законодавством.

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27 березня Президент України Володимир Зеленський скасував укази експрезидента Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ. Зеленський зазначив, що укази Януковича від 2013 року про призначення Тупицького і Касмініна скасовано за результатами «аудиту указів експрезидента, проведеного на виконання рішення РНБО».