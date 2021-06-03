КСУ відклав розгляд справи про ринок землі – через Тупицького і Касмініна

Велика палата Конституційного Суду відклала розгляд справи щодо конституційності закону про відкриття ринку землі до розгляду клопотання щодо можливої участі у засіданні Олександра Тупицького і Олександра Касмініна, звільнених Президентом з посад суддів КСУ.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це оголосив заступник голови КС Сергій Головатий.

Зокрема, народний депутат від ОПЗЖ Василь Німченко вчергове наполягав на тому, що у засіданні мають брати участь Тупицький і Касмінін, яких не пускають до будівлі суду.

Судді пішли у нарадчу кімнату, де постановили, що КСУ бере перерву для розгляду цього клопотання.

Про час, коли буде продовжено розгляд справи, у суді обіцяють поінформували додатково.

Перед цим Німченко уже направляв клопотання про можливість участі суддів Тупицького і Касмініна у розгляді справи щодо відкриття ринку землі.

Серед іншого, Німченко просив КС ухвалити акт, який має визначити статус суддів КС Тупицького і Касмініна, котрих 3 червня під час розгляду земельної справи знову не пустили у приміщення суду.

Після розгляду цього клопотання Головатий оголосив, що Тупицький і Касмінін не можуть взяти участі у розгляді справи, оскільки їх із 19 січня не пропускають до будівлі КС працівники Управління державної охорони.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер, 3 червня, Велика палата КС продовжила розгляд об'єднаного подання 48 і 53 народних депутатів щодо конституційності закону, який відкриває ринок землі в Україні.

Ініціатори конституційного подання стверджують, що ухвалення парламентом закону відбулося з порушенням, а його положення суперечать приписам Конституції. Вони заявляють, що лише український народ наділений правом приймати рішення про розпорядження таким об’єктом права власності, як земля, через всеукраїнський референдум.

Тим часом Президент Володимир Зеленський 27 березня скасував укази експрезидента Віктора Януковича про призначення Тупицького та Касмініна суддями КСУ. Він зазначив, що документи скасовано за результатами "аудиту указів експрезидента, проведеного на виконання рішення РНБО".

Обоє звільнених суддів оскаржили указ Президента у Верховному Суді.