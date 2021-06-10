У «Слузі народу» кажуть, що гостра фаза кризи в КСУ минула

Голова політичної партії «Слуга народу», перший заступник голови депутатської фракції Олександр Корнієнко заявив, що Олександр Тупицький опирається виконанню указу Президента щодо свого звільнення.

Про це він сказав на брифінгу в четвер, 10 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На жаль, криза в Конституційному Суді це, знаєте, нема початку і кінця цієї кризи. Ми якусь гостру фазу пройшли начебто, але ми бачимо все одно опір пана Тупицького і його колег щодо виконання законних указів Президента, законних вимог судів і так далі», - сказав Корнієнко, відповідаючи на запитання, чи вважає він, що на сьогодні криза в КСУ завершена.

Як повідомляв Укрінформ, 27 березня Президент Володимир Зеленський скасував укази експрезидента Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ. Він зазначив, що їх скасовано за результатами "аудиту указів експрезидента, проведеного на виконання рішення РНБО".

Обоє звільнених суддів оскаржили указ Президента у Верховному Суді.

20 травня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду переніс на 17 червня розгляд скарги Тупицького.

Тупицький був обраний Головою Конституційного Суду України 17 вересня 2019 року.