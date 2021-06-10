Росія хоче «вирішувати долю світу» на переговорах високого рівня — Чалий

Росія хоче «вирішувати долю світу» на переговорах високого рівня — Чалий

Укрінформ
Росія вважає себе спадкоємицею Радянського Союзу та хоче «вирішувати долю світу» на переговорах високого рівня.

Таку думку в ефірі телеканалу "Дом" висловив голова правління Українського кризового медіа-центру Валерій Чалий, коментуючи майбутню зустріч президента США Джо Байдена з очільником РФ Володимиром Путіним.

"Наративи зрозумілі, що Росія позиціонує себе як спадкоємиця Радянського Союзу, говорить про Україну, як про молодшого брата. Незрозуміло, правда, чому брата вбивають", — сказав експерт.

Він підкреслив, що Євросоюз розуміє, що Росія "стала авторитарною країною" та поступово стає все більш реальною загрозою для Європи.

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"Політична Європа вже більш скептично сприймає ці наративи Росії, ніж до 2014 року. Тому що, наративи наративами, а конкретні дії показують реальну мотивацію, реальні цілі Росії, яка стала авторитарною країною. Вона зробила зараз дуже багато кроків до того, щоб стати загрозою для Європи, а не країною, з якою хотіли б налагоджувати стратегічно-партнерські відносини", — зазначив Чалий.

На його думку, Кремль висловлює зневагу до американського політичного курсу, але водночас прагне "вирішувати долю світу" в переговорах з Байденом.

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"З одного боку, Росія просуває наратив — зокрема, в Україні та в інших пострадянських країнах — залежності від Сполучених Штатів. А з іншого боку, дуже хочуть сісти за один стіл з Джозефом Байденом, керівником на сьогоднішній день найбільш впливової держави в світі. Тобто це показує лукавство всієї цієї політики. А бажання лише одне — сідаємо, як і за часів холодної війни, і вирішуємо долю світу", — вважає експерт.

Чалий уточнив, що Росія навіть в умовах падіння власної економіки взяла курс на отримання впливу на світовій мапі, котрий мав Радянський Союз.

Як повідомляв Укрінформ, зустріч президентів США і РФ запланована 16 червня у швейцарській Женеві.

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