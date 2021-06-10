Росія хоче «вирішувати долю світу» на переговорах високого рівня — Чалий

Росія вважає себе спадкоємицею Радянського Союзу та хоче «вирішувати долю світу» на переговорах високого рівня.

Таку думку в ефірі телеканалу "Дом" висловив голова правління Українського кризового медіа-центру Валерій Чалий, коментуючи майбутню зустріч президента США Джо Байдена з очільником РФ Володимиром Путіним.

"Наративи зрозумілі, що Росія позиціонує себе як спадкоємиця Радянського Союзу, говорить про Україну, як про молодшого брата. Незрозуміло, правда, чому брата вбивають", — сказав експерт.

Він підкреслив, що Євросоюз розуміє, що Росія "стала авторитарною країною" та поступово стає все більш реальною загрозою для Європи.

"Політична Європа вже більш скептично сприймає ці наративи Росії, ніж до 2014 року. Тому що, наративи наративами, а конкретні дії показують реальну мотивацію, реальні цілі Росії, яка стала авторитарною країною. Вона зробила зараз дуже багато кроків до того, щоб стати загрозою для Європи, а не країною, з якою хотіли б налагоджувати стратегічно-партнерські відносини", — зазначив Чалий.

На його думку, Кремль висловлює зневагу до американського політичного курсу, але водночас прагне "вирішувати долю світу" в переговорах з Байденом.

"З одного боку, Росія просуває наратив — зокрема, в Україні та в інших пострадянських країнах — залежності від Сполучених Штатів. А з іншого боку, дуже хочуть сісти за один стіл з Джозефом Байденом, керівником на сьогоднішній день найбільш впливової держави в світі. Тобто це показує лукавство всієї цієї політики. А бажання лише одне — сідаємо, як і за часів холодної війни, і вирішуємо долю світу", — вважає експерт.

Чалий уточнив, що Росія навіть в умовах падіння власної економіки взяла курс на отримання впливу на світовій мапі, котрий мав Радянський Союз.

Як повідомляв Укрінформ, зустріч президентів США і РФ запланована 16 червня у швейцарській Женеві.