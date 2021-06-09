Путін не піде на ескалацію після зустрічі з Байденом, загострення можливе пізніше — Клімкін

Президент Володимир Путін не піде на миттєву ескалацію конфлікту з Україною одразу після зустрічі з президентом США Джо Байденом, однак може загострити ситуацію напередодні або після Дня Незалежності.

Таку думку висловив ексміністр закордонних справ Павло Клімкін під час спілкування з журналістами, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Путін не піде на миттєву ескалацію після зустрічі (з Байденом — ред.). Для нього це значить показати, що він (Путін — ред.) залежний від результатів зустрічі, це показуватиме його як слабкого президента. Для нього (Путіна — ред.) дуже критично, щоб результат цієї зустрічі сприймався закордоном з точки зору того, що Росія визначає або співвизначає порядок денний у світі. Але для нього також критично важливо створювати і підтримувати імідж так званого сильного президента», - сказав Клімкін.

Водночас колишній глава українського МЗС не виключає можливості ескалації пізніше.

«Лінія путінського режиму, яка полягає в тому, щоб знищити українську державність як таку, вона буде послідовною і спрямована на послідовність провокацій або напередодні 30-річчя нашої незалежності - і це пов’язано з тим, що в Росії дуже хочуть показати, що Україна — це держава, яка не відбулася, або після», - зауважив ексміністр.

Водночас Клімкін наголосив на важливості, аби на зустрічі з Путіним Байден сказав російському президенту: “Якщо ти ідеш далі або військовим шляхом, або гібридним, наша відповідь буде саме такою і ЄС підтримає цю відповідь. Це стосується як військової ескалації, так й інших провокацій”.

Крім того, він переконаний у необхідності більш активної роботи США щодо сходу України.

Також колишній міністр очікує від Байдена “бетонної позиції”по Криму, виконанню санкцій, звільненню політичних в’язнів і заручників.

Четверта позиція США, на його переконання, має бути стосовно неприсутності або незбільшення присутності військової російської в Білорусі, “оскільки це спільна загроза як для України, так і для НАТО, так і для Європи”.

Клімкін додав, що американський президент має наголосити також на неможливості російського режиму займатися “маніпуляціями навколо енергетичної безпеки, навколо Північного потоку — 2”.

«Для мене дуже важливо, щоб США не поставили нас на паузу, і щоб Байден сказав Путіну: “Ми будемо послідовно збільшувати військову підтримку України, ми будемо збільшувати безпековий компонент, у тому числі щодо поступового розміщення американських підрозділів й елементів інфраструктури на території нашого союзника - України. Ми будемо поступово, але послідовно прагнути до того, щоб Україна ставала східним флангом НАТО. Ми буде вести переговори з Україною щодо майбутньої безпекової угоди», - підкреслив Клімкін.

Колишній глава МЗС впевнений, що Байден “стовідсотково не здасть Україну, а які домовленості будуть, частково почуємо, а частково відчуємо, адже деякі домовленості, звичайно, будуть конфіденційними”.

Як повідомляв Укрінформ, зустріч президентів США і РФ запланована 16 червня у швейцарській Женеві.