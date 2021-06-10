Байден обговорить з Меркель наслідки Nord Stream 2 для України – Білий дім
Про це, як повідомила пресслужба Білого дому, заявив під час спілкування з журналістами в середу радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, передає Укрінформ.
«Я очікую, що питання Nord Stream 2 буде порушене під час розмов з німцями», - відповів Салліван на запитання, чи планує президент Байден обговорити з канцлеркою Меркель тему російського газопроводу.
Радник президента США зазначив, що не хотів би оголошувати певні деталі переговорного процесу з німецькою стороною, однак, за його словами, в Берліні «добре розуміють занепокоєння» Сполучених Штатів.
«Але ми хочемо поговорити з ними про те, які наслідки матиме цей трубопровід для енергетичної безпеки в Європі, а також для України», - зазначив Джейк Салліван.
Як повідомляв Укрінформ, президент США Джо Байден у середу розпочав візит до Великої Британії, де він планує взяти участь у саміті лідерів країн G7 та провести низку двосторонніх зустрічей.
Фото: DPA