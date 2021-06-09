Байден розпочав своє перше закордонне турне у Британії

Президент США Джо Байден прибув на «борту номер один» до Великої Британії для участі в саміті лідерів країн G7 у Корнуоллі.

Про це повідомляє з місця подій британський телеканал Sky News, передає Укрінформ.

«Він приземлився в аеропорту Королівських ВПС Мілденхолл в Саффолку, розпочавши свій перший закордонний візит у якості президента США»,- зауважується в повідомленні.

Тут запланована його зустріч з представниками американських ВПС, які виконують завдання на британській військово-повітряній базі. Після цього президент США вилітає до Ньюквея, звідки попрямує до замку Трегенна в районі затоки Крбіс, де відбудеться саміт G7.

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У четвер президент Бадйен проведе зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном перед початком саміту «Сімки». У Британії також запланована зустріч президента й першої леді США з королевою Сполученого Королівства.

Як повідомляв Укрінформ, президент Байден у середу розпочав своє перше закордонне турне, під час якого заплановані його візити до Британії, Бельгії й Швейцарії.

Фото: news.sky.com