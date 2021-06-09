Байден готується оголосити стратегію глобальної вакцинації

Перед першим закордонним турне до Європи президент США Джо Байден заявив, що планує оголосити стратегію вакцинації в усьому світі.

Про це, як повідомляє пресслужба Білого дому, він сказав у середу під час перебування на авіабазі «Ендрюс», звідки вирушив літаком до Великої Британії, передає Укрінформ.

«Я маю таку (стратегію – ред.), і я оголошу її», - відповів Байден на запитання журналістів.

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За інформацією інформагентства АР, яке посилається на обізнані джерела, адміністрація Байдена ініціювала угоду з компанією Pfizer про придбання 500 мільйонів доз вакцин проти COVID-19. Вони будуть передані 92 країнам з невеликими доходами, а також країнам Африканського союзу впродовж наступного року. Причому, 200 мільйонів доз - достатніх для повного захисту 100 мільйонів людей - будуть розподілені вже цьогоріч.

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Радник з питань національної безпеки президента Джейк Салліван заявив журналістам у середу, що адміністрація прийняла рішення ділитися вакцинами, оскільки це відповідає стратегічним інтересам США. За його словами, таким чином президент Байден прагне показати, «що демократіями є ті країни, що можуть найкращим чином запропонувати рішення для людей будь-де».

Як повідомляв Укрінформ, у середу Джо Байден вирушив у перше європейське турне, під час якого візьму участь у зустрічах найвищого рівня G7, а також у самітах НАТО та США-ЄС.

Фото: Andrew Harnik / Getty Images