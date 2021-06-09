Суд дав добро на заочне розслідування щодо ексдепутата-втікача Маркова

Приморський райсуд Одеси санкціонував заочне спеціальне розслідування співробітниками Служби безпеки України щодо ексдепутата-втікача Ігоря Маркова, який очолював партію "Родина", а після втечі з України переховується в Російській Федерації.

Як передає Укрінформ, про заочне розслідування злочинів засновника партії "Родина" йдеться в ухвалі слідчого судді Віктора Попревича.

"Задовольнити клопотання старшого слідчого УСБУ в Одеській області, яке погоджено з прокурором відділу Одеської облпрокуратури... і надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22018160000000159 від 10 вересня 2018 року щодо громадянина України, уродженця міста Одеса (Ігоря Маркова - ред.)", - йдеться у рішенні суду.

Зазначається, що фігуранта справи "підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України. Зокрема, за ознаками ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч. 2 ст. 258-2 (публічні заклики до вчинення терористичного акту), ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) ККУ".

За даними слідства, засновник партії "Родина" неодноразово виступав на підтримку так званої Донецької народної республіки та закликав підтримувати учасників незаконних збройних угруповань. Наразі підозрюваний "переховується від органів досудового розслідування і суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, оголошений в розшук, фактично перебуває на території Російської Федерації...".

Прокурор та слідчий, що здійснюють досудове розслідування цієї кримінальної справи, заявили в суді, що "існують процесуальні підстави для здійснення спеціального досудового розслідування". Захисник залишив питання на розсуд слідчого судді.

Варто нагадати, що прокуратура Одеської області спільно з Управлінням Служби безпеки в області направили у 2018 році письмове повідомлення Маркову про підозру у скоєнні низки злочинів проти основ національної безпеки та громадського порядку, а також через побиття учасників мирної акції в Одесі 2 вересня 2007 року. Пізніше Марков був затриманий в Італії, але італійська влада відмовилися екстрадувати в Україну.