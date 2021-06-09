Суд ЄС зняв старі санкції з Януковича

Суд ЄС оприлюднив сьогодні рішення про скасування рішення Ради ЄС, що було прийнято у 2019 році, щодо продовження санкцій ЄС та заморожування активів колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена у середу на сайті Суду ЄС.

«Суд (ЄС) у загальних справах анулював рішення Ради ЄС від 2019 року, яким продовжено заходи із заморожування активів, що були застосовані проти Віктора Януковича, колишнього президента України та його сина, Олександра Януковича, оскільки Рада ЄС не змогла продемонструвати, що право на судовий захист були дотримані в ході кримінального провадження, яке було здійснено проти цих осіб органами України», - йдеться в оприлюдненому рішенні.

Суд нагадує, що після придушення демонстрації на Майдані Незалежності в Києві у лютому 2014 року, Рада ЄС застосувала обмежувальні заходи проти Віктора Януковича, на той час – президента України, та його сина Олександра, який був бізнесменом. Санкції передбачали заморожування активів обох персон, і були розраховані на один рік. Вони були пов’язані з предметом кримінального провадження в Україні щодо незаконного виведення за межі України коштів державних фондів.

У березні 2015 року Рада ЄС продовжила ці обмежувальні заходи проти двох згаданих осіб на один рік. Рішенням від 15 вересня 2016 року Загальний суд (ЄС) анулював рішення (Ради ЄС) від березня 2014 року, а також, відповідно, рішення від березня 2015 року про продовження санкцій.

У березні 2016, 2017, 2018 років Рада ЄС продовжувала обмежувальні заходи проти цих двох осіб на рік, на основі того, що вони були суб’єктами кримінального провадження в Україні за зловживання із державним бюджетом. Ці рішення систематично скасовувалися Судом ЄС у загальних справах.

У рішенні, що прийнято сьогодні, Суд ЄС у загальних справах зазначає: хоча Рада ЄС може ґрунтувати рішення про застосування обмежувальних заходів на рішеннях компетентних органів третіх країн у випадках, що пов’язані із неналежним поводженням із бюджетними фондами цих країн, Рада ЄС, тим не менше, має переконатися, що право на ефективний судовий захист поважається відповідними органами влади, і всі судові рішення, на підставі яких ухвалюються заходи Ради ЄС, винесені із дотриманням цих прав.

За висновком Суду ЄС, Рада ЄС не продемонструвала, що дійсно вивчила ці судові рішення українських органів, і була здатна оцінити їх з точки зору дотримання процедурних прав згаданих осіб.

«Суд вказує, що персона була суб’єктом обмежувальних заходів протягом кількох років, перебуваючи під попереднім розслідуванням з боку Генеральної прокуратури України», - йдеться у документі. З огляду на це, суд вимагає від Ради ЄС, перед тим, як приймати рішення щодо продовження обмежувальних заходів, перевірити, чи дійсно права цієї персони були дотримані, і чи був прийнятним термін розгляду справи проти неї.

За постановою Суду ЄС, приймаючи рішення про збереження імен обох згаданих осіб у санкційному списку Рада ЄС припустилася помилки в оцінках. Відповідно, Загальний суд ЄС анулює рішення, які стосуються Віктора Януковича й Олександра Януковича. Рішення суду стосується санкцій, які вже втратили чинність.

Як повідомлялося, 3 березня 2021 року посли Європейського союзу вирішили продовжити на пів року санкції проти 177 осіб та 48 юридичних осіб, яких ЄС вважає відповідальними за злочини проти України. Водночас із санкційного списку усунули колишнього прем’єр-міністра Сергія Арбузова та ексміністра освіти Дмитра Табачника.

У березні минулого року ЄС зняв санкції з колишнього прем’єр-міністра Миколи Азарова та ексміністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького.

Після сьогоднішнього рішення Суду ЄС, під дією санкцій ЄС, запроваджених у 2014 році за незаконне привласнення державних коштів України або за зловживання службовим становищем, залишаються шість колишніх українських високопосадовців – Віталій Захарченко, Віктор та Артем Пшонки, Віктор Ратушняк, Сергій Курченко та Олександр Клименко.