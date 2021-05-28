Україна направить до Росії повторний запит на екстрадицію Януковича

Україна направить до Росії повторний запит на екстрадицію Януковича

Укрінформ
Російська Федерація відмовляється екстрадувати колишнього президента Віктора Януковича, однак Україна не полишатиме спроб і надалі подаватиме запити на його екстрадицію.

Як передає Укрінформ, про це заявила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова в ефірі "Україна 24".

"Ми подавали на екстрадицію – Росія нам відмовила. Ми будемо ще подавати на екстрадицію. Зараз є шість базових проваджень, за якими ми рухаємося. Зараз Верховна Рада прийняла закон про "заочку", Президент підписав. Я думаю, це буде поштовх у цих провадженнях", - сказала Венедіктова.

Водночас у справі Януковича про держраду немає, за словами генпрокурора, «незакритого гештальту». «У нього є вирок, який уже набрав законної сили з 2 жовтня 2020 року. Він засуджений до 13 років позбавлення волі", – нагадала Венедіктова.

Як повідомляв Укрінформ, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно засудив експрезидента Януковича до 13 років ув'язнення за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни.

Суд також постановив стягнути з Януковича на користь держави процесуальні витрати за проведення судових експертиз у сумі 98 561, 20 грн та залишити без зміни накладений у межах провадження арешт на майно.

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Згідно з вироком суду, строк відбування покарання Януковичу буде відраховуватися з часу його затримання.

Захист Януковича подав апеляції на вирок у справі щодо держзради. Апеляційний суд 2 жовтня 2020 року залишив вирок без змін.

Адвокати Януковича звернулися до Верховного Суду. 17 травня колегія суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду відклала засідання щодо вироку у справі про державну зраду Януковича до 16 серпня.

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