Україна направить до Росії повторний запит на екстрадицію Януковича

Російська Федерація відмовляється екстрадувати колишнього президента Віктора Януковича, однак Україна не полишатиме спроб і надалі подаватиме запити на його екстрадицію.

Як передає Укрінформ, про це заявила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова в ефірі "Україна 24".

"Ми подавали на екстрадицію – Росія нам відмовила. Ми будемо ще подавати на екстрадицію. Зараз є шість базових проваджень, за якими ми рухаємося. Зараз Верховна Рада прийняла закон про "заочку", Президент підписав. Я думаю, це буде поштовх у цих провадженнях", - сказала Венедіктова.

Водночас у справі Януковича про держраду немає, за словами генпрокурора, «незакритого гештальту». «У нього є вирок, який уже набрав законної сили з 2 жовтня 2020 року. Він засуджений до 13 років позбавлення волі", – нагадала Венедіктова.

Як повідомляв Укрінформ, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно засудив експрезидента Януковича до 13 років ув'язнення за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни.

Суд також постановив стягнути з Януковича на користь держави процесуальні витрати за проведення судових експертиз у сумі 98 561, 20 грн та залишити без зміни накладений у межах провадження арешт на майно.

Згідно з вироком суду, строк відбування покарання Януковичу буде відраховуватися з часу його затримання.

Захист Януковича подав апеляції на вирок у справі щодо держзради. Апеляційний суд 2 жовтня 2020 року залишив вирок без змін.

Адвокати Януковича звернулися до Верховного Суду. 17 травня колегія суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду відклала засідання щодо вироку у справі про державну зраду Януковича до 16 серпня.